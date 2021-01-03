«Мы живем в любви и гармонии»: дочь Осина поделилась снимком страстного поцелуя с мужем

Дочь певца Евгения Осина Агния в Instagram разместила фото страстного поцелуя с мужем. Свадьбу они с любимыми человеком сыграли, как известно, в июле прошлого года. Расписалась пара в Хорошевском ЗАГСе Москвы.

Как отметила девушка, их отношения с супругом за последнее время пережили много разных моментов.

«И вот в последние дни перед Новым Годом, начиная, наверное, с 30-го декабря, у нас не было никаких ссор, дурацких споров, глупых стычек. Мы живем в любви и гармонии. Я поняла, чего хочу в этом году и всю оставшуюся жизнь. Вот таких же отношений, как у нас сейчас. Я верю, что люди сами строят свое будущее, и самое главное в этой стройке слышать друг друга». Агния Осина

По словам Агнии Осиной, она безумно любит мужа и очень рада, что им удалось создать крепкую семью. Она поблагодарила любимого человека за заботу и внимание.

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Напомним, что мужа Агнии Осиной зовут Владислав. Он никак не связан с миром шоу-бизнеса. Девушке в наследство от отца достались апартаменты в районе метро «Полежаевская», где они с мужем и проживают.

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