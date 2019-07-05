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Агния Осина потеряла права на три композиции отца

Исполнять песни будет Анастасия Годунова, которую музыкант воспитывал в последние годы жизни.

Агния Осина потеряла права на три композиции отца
Агния Осина не сможет петь три песни отца/instagram.com/agniaosina/

Дочь скончавшегося в 2018 году музыканта Евгения Осина Агния не сможет исполнять три песни своего отца. Об этом сообщила Елена Скорнякова, любовница певца, которая жила с ним в последние годы его жизни. По словам девушки, эти песни будет петь ее дочь Анастасия Годунова, которую, как известно, музыкант очень любил.

Агния Осина
Дочь Осина не сможет петь три его песни/instagram.com/agniaosina/

Выяснилось, что трек «Наивные дети» музыкант написал специально для нее, лично одобрив аранжировку и оценив качество записи. А еще два хита подарил Насте композитор Олег Челышев. Как добавила Скорнякова, речь идет о таких композициях, как «Таня плюс Володя» и «Посмотри в окно». Все остальные песни Евгения Осина сможет на законных основаниях исполнять Агния.

Скорнякова заметила, что Олег Челышев посчитал, что именно в исполнении Анастасии Годуновой вышеупомянутые песни Осина прозвучат наиболее удачно. Сама мама девочки также сказала, что ей очень нравится, как дочь их спела. Годунова повзрослела и сейчас у нее яркий тембр и красивая подача текстов, сообщает портал Dni.ru.

Добавим, что Агния Осина пошла по стопам отца. При этом девушка взяла себе псевдоним Миласлава. Это произошло после того, как хейтеры набросились на нее с критикой. Они посчитали, что девушка пиарится на имени музыканта, а сама при этом ничего из себя не представляет как творческая личность.

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Агния ОсинаАнастасия ГодуноваЕвгений ОсинЕвгений Осин последние новостиЕлена Скорнякова

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Агния Осина потеряла права на три композиции отца
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