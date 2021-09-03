Когда груди тесно в секси-декольте: Самбурская в черном корсете и чулках с подтяжками лишила фанатов сна

Известная актриса и певица поучаствовала в съемках и решила подразнить подписчиков своими прелестями в черном белье.

Звезда сериала «Универ», актриса театра и кино Настасья Самбурская является одной из популярных знаменитостей в Instagram. На ее блог подписано более 11 миллионов фолловеров, которые следят за каждым шагом жгучей брюнетки.

Самбурской всегда есть чем удивить подписчиков. Она часто снимает вайны, перевоплощаясь в разных героев и героинь, делится своими мыслями, отвечает на вопросы фанатов, а также показывает закулисье съемок, в которых участвует. Сейчас актриса задействована в новом сезоне проекта «Беспринципные». И, возможно, новый образ Самбурской как раз оттуда.

Настасья запостила горячее видео со съемок, которое разместила на ночь глядя в stories. Красотка предстала на нем в черном корсете с пуш-ап и чулках с подтяжками. Она пожелала спокойной ночи, но, судя по всему, просто-напросто лишила сна фанатов таким нарядом.

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