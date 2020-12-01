Жизнь Патриарших в каждый дом: сериал «Беспринципные» покажут на ТНТ

Канал ТНТ покажет новый сериал «Беспринципные», который минувшей осенью выпустил онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD». Телевизионная премьера картины состоится 14 декабря.

Напомним, это комедийный проект, снятый по мотивам рассказов Александра Цыпкина. В нем снялась целая плеяда популярных актеров российского кино: Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Аглая Тарасова, Павел Табаков, Николай Фоменко, Ингеборга Дапкунайте, Юрий Колокольников и другие.

Герои этих сатирических историй — состоятельные и не очень обитатели Патриарших прудов, которые попадают в нелепые жизненные ситуации. К примеру, генерал вернувшись от любовницы врет жене, что был на рыбалке, но супруга знает о его обмане, потому что сама уже долгое время подбирает «подружек» гулящему мужу. А в это время богемная пара из Петербурга, снимает квартиру на «партиках», чтобы окунуться в роскошную московскую жизнь. Только они договорились на отношения без обязательств, как ощутили, что между ними появились чувства. Ну, а главный герой этой картины— — патологический лжец, водящий за нос свою жену. Однако его супруга вместо того, чтобы устроить истерику по поводу измен, решила образумить свою вторую половинку холодной логикой.

Известно, что сериал снимали в реальных локациях Патриарших прудов: в модных ресторанах и барах, переулках и дворах.

Смотрите «Беспринципных» на ТНТ с 14 декабря, в 22:00.

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