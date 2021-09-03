В день прощания: беременная Алена Рапунцель собралась замуж 3 сентября

В народе третий день осени, благодаря лирической песне Михаила Шуфутинского, получил не очень положительные коннотации.

Экс-звезда «Дома-2» Алена Рапунцель, настоящая фамилия которой – Савкина, продолжает интересовать зрителей реалити-шоу и многочисленную армию поклонников даже несмотря на то, что покинула шоу в начале лета. Девушка приходила на обновленную телестройку на канал «Ю» вместе с бойфрендом Ильей Семиным, но вскоре они решили строить любовь за периметром.

Сейчас Алена беременна. Девушка уверена, что на этот раз у нее будет дочка. Чтобы ребенок родился в полной семье, влюбленные решили пожениться. Пока это будет только роспись, но не без празднества. И датой важного события Рапунцель с Семиным выбрали 3 сентября.

«Я крайний день хожу с фамилией «Савкина», — сообщила подписчикам девушка.

В народе этот день, благодаря популярному хиту Михаила Шуфутинского, имеет не очень положительные коннотации. Как поется в песне, «3 сентября – день прощания». Но, судя по всему, красотку это не смущает.

Напомним, до Ильи Семина Алена Рапунцель строила любовь с Ильей Ябаровым и даже родила ему сына. Мальчику Богдану сейчас полтора годика, его мама воспитывает вместе с отчимом и бабушкой.

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