«По цене Турции не уступает»: беременная Алена Рапунцель осталась недовольна отдыхом в Сочи

Как отметила бывшая звезда шоу «Дом-2», в городе мало мест, где можно погулять с детьми.

Бывшая звезда шоу «Дом-2» Алена Рапунцель, которая ждет ребенка, нелестно отозвалась об отдыхе в Сочи, где она отдыхала на протяжении последней недели со своим бойфрендом Ильей Семиным и сыном от шоумена Ильи Яббарова.

«Спасибо Сочи — мы домой. В гостях хорошо, а дома лучше, как говорится. Я поняла , что Сочи не особо мой город. Да к тому же по цене Турции не уступает. Надо было ехать туда. Особо мест с детьми, где можно погулять, кроме моря, парка нет. А к морю ходить в такую жару – невозможно». Алена Рапунцель

Как добавила Алена Рапунцель, ей вполне хватило недели на отдыхе, чтобы набраться впечатлений. Бывшая звезда «Дома-2» подчеркнула, что она не особо любит жару, поэтому в Москве, где сейчас прохладно, ей куда комфортнее. В Сочи она мечтает выбраться зимой после родов. Ей хочется покататься на горных лыжах на курорте «Роза Хутор».

Напомним, что Алена Рапунцель ждет ребенка от Ильи Семина. У пары были разные этапы в отношениях. Порой все даже доходило до рукоприкладства.

Смотрите также: