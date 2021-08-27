«Дорогой город»: Алена Рапунцель назвала сумму, которую потратила за недельный отдых в Сочи

Бывшая звезда шоу «Дом-2» Алена Рапунцель в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro рассказала о своем недешевом отдыхе в Сочи.

«Я второй раз была в Сочи. Мне там не понравилось. Климат не подходит. Для беременных это не лучшее место. В море не покупаешься, потому что это разносчик разных болезней. С детишками тоже никуда не сходить. Экскурсии долгие и дорогие. Планировала потратить меньше ста тысяч рублей, а в итоге ушло триста. Это с билетами. Мы улетали туда за 14 тысяч рублей. Из Сочи билеты стоили уже 70 тысяч. И то это еще со скидкой. В общем, дорого туда слетать». Алена Рапунцель

Как заметила Рапунцель, отель, в котором они жили, далеко не фешенебельный. «Отель вышел за неделю в 60 тысяч рублей. Дорогой город. В нормальном кафе 5–6 тысяч рублей каждый раз оставляли. В день можно спокойно потратить 20–25 тысяч рублей. Лежаки очень дорогие. Мы отдавали в день за беседку восемь тысяч рублей. Это дорого для такого отдыха», — заметила она.

Ранее Алена Рапунцель уже нелестно отзывалась о сочинском отдыхе. Она отмечала, что в Турцию слетать вышло бы куда дешевле.

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