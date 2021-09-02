«Кудрявый шехзаде»: Бергюзар Корель «подловила» полуторагодовалого малютку-сына от Халита Эргенча

Звезда турецкого сериала «1001 ночь» готовится в третий раз стать мамой. Она ждет дочку.

К радости поклонников Бергюзар Корель в Stoeis микроблога поделилась подборкой свежих снимков с малышом. Фанаты тут же провели свое мини-расследование, догадавшись, что жена «султана Сулеймана» запечатлела собственного сына. Младший наследник пары Хан появился на свет 8 марта 2020 года. Ему уже исполнилось полтора года. Малыш уверенно стоит на крепких ножках и вышагивает около стиральной машинки. И при этом даже обувь ребенку не нужна. Босиком малютка-сын Бергюзар чувствует себя комфортно. Поклонников очаровал пухленький малыш с кудрявыми каштановыми волосиками.

Для фанатов Бергюзар Корель эта мини-фотосессия стала неожиданной. Ведь актриса предпочитает не показывать своих сыновей общественности. У пары также есть 11-летний сын Али. В самое ближайшее время возлюбленная Халита Эргенча подарит мужу третьего малыша. На этот раз супруги ждут дочку. Поговаривают, что девочку они назовут Лейлой.

«Маленький кудрявый шехзаде подрос», «Ну какая прелесть!», «Это же младший сын Бергюзар и Халита??», «Маме по хозяйству помогает?», «И с машинкой не расстается», «А когда старшего покажете?», «Ну вот есть два шехзаде теперь надо Луноликую дочку», «Малыш с очаровательными кудряшками», «Ох, какой пухленький», «Ну просто пирожочек», — написали фолловеры.

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