В уютной атмосфере: Бергюзар Корель в домашнем платье и тапочках запечатлелась на кухне

Бергюзар Корель не часто балует поклонников домашними снимками. Однако актриса из турецкого сериала «1001 ночь» решила показать свою кухню. По словам Бергюзар, тут есть все необходимое и при этом царит полный порядок, благодаря функциональным шкафчикам. От своей кухни жена Халита Эргенча просто в восторге. Примечательно, что фанатов Корель больше привлекла не обстановка в доме актрисы, а то, как она выглядит в простом платье оверсайз. По дома Бергюзар ходит в удобных тапочках, а по утра пьет свежий чай по турецкой традиции.

На фото актриса запечатлелась с любимцем семьи. Напомним, что у Бергюзар Корель и Халита Эргенча есть двое детей — мальчишки: Хан и Али. Своих наследников они тщательно скрывают от поклонников и прессы. Халит не любит распространяться о личной жизни. Однако в одном из интервью актер, сыгравший султана Сулеймана в турецком сериале «Великолепный век», признался, что его жене было сложно наблюдать за теми сценами, в которых он обнимал и целовал Мерьем Узерли. Такие моменты доводили Бергюзар до слез.

«Это вам не Хюррем султан», «Все равно красивая! У них с Халитом двое сыновей. Такая прелестная пара», «Да какая уж там Хюррем!! Жена у нашего султана Сулеймана в сто раз лучше», «Круто, так по домашнему! Уютно и нежно», «Чай по утрам, прямо-таки турецкие традиции», «Шикарная кухня, все домохозяйки позавидовали», «Отличное платье для дома, конечно, сложно представить, чтобы Хюррем султан, к примеру, в таком ходила! Но в жизни-то все по другому», «Классная она! И при чем тут сериал вообще», «Самая любимая! Главное Халит в восторге», — пишут фолловеры.

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