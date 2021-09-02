«На халяву ешь, спишь»: Антон Гусев объяснил, почему участников «Дома-2» называют хомяками

Бывший участник проекта «Дом-2» Антон Гусев в шоу «Алена, блин!» рассказал о времени, проведенном на телестройке.

«Я туда случайно попал. Любил ходить в рваных джинсах. У меня всегда был свободный стиль. Мне друзья предложили пойти на «Дом-2». В итоге я заполнил анкеты сразу на несколько шоу. И мне позвонили из «Дома-2». Пригласили на кастинг. Там мне девушки позадавали вопросы. Я не успел до дома доехать, как мне перезвонили и сказали с вещами приезжать на шоу сразу на месяц». Антон Гусев

Как отметил Антон Гусев, он не жалеет, что пошел на «Дом-2». «Это дало толчок, чтобы открыть потом мне свои магазины. Я считаю хомяками тех, кто был на «Доме-2». Потому что реально на халяву ешь, спишь, любовью занимаешься. Тебе надо куда-то поехать — тебе еще и платят за это. Я пришел туда в 2012 году. Сразу подумал, что это какой-то бред. Я понимал, что это не мое. А потом у меня завязалась общение с моей первой женой», — заметил Антон Гусев.

Напомним, что Антон Гусев был женат на модели Евгении Феофилактовой. У пары есть совместный сын.

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