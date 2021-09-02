«Курица мокрая»: Винер рассказала, как убедила сестер Авериных остаться в большом спорте

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер на форуме «Новое знание» заявила, что ей удалось убедить сестер Авериных остаться в большом спорте. При этом спортсменки хотели завершить свою карьеру и поступить в Экономический университет. У Винер состоялся разговор с Ариной Авериной.

«Я сказала: «Минуточку, курица мокрая, тебя как страна встретила, как Лавров сказал твоей сестре: «Дина, ты наше золото»? Президент тебе сейчас будет вручать награду. Как вы смеете подводить народ?» Ирина Винер

По словам Ирины Винер, гимнастки не посмели ее ослушаться и вскоре появились на тренировке в зале. Как отметила наставница, девушки поначалу считали, что Винер сама захочет их ухода из большого спорта. Якобы они уже старые для своего вида спортсменки. Сейчас, как сказала тренер, сестры Аверины продолжают тренировки.

Напомним, что на Олимпиаде в Токио Дина Аверина стала второй, а ее сестра Арина и вовсе четвертой. При этом многие болельщики считают, что российских гимнасток откровенно засудили.

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