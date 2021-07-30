«Побед нашим девочкам»: Тарасова тепло поздравила Винер с днем рождения

Тренеру по художественной гимнастике исполнилось 73 года.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова в Instagram тепло поздравила свою коллегу Ирину Винер с днем рождения. Наставнице российских гимнасток-художниц исполнилось 73 года. Две выдающиеся личности на кадрах стоят с бокалами шампанского.

«Ирина Александровна, дорогая, с днем рождения! Желаем здоровья, красивых и ярких выступлений, побед нашим девочкам в Японии. Ждем с нетерпением стартов «художниц», будем болеть все вместе!» Татьяна Тарасова

«Две великие женщины современности. Счастья вам», «Для меня Тарасова, Винер и Покровская – золотой фонд нашей русской школы тренеров. Причем гордость не только нашей страны, но и всего мира», «Великие женщины и великие тренеры», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Ирина Винер является президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики. На Играх в Токио наши гимнастки значатся в числе главных фаворитов на победу.

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