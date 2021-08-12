«От природы не были так выразительны»: Винер сравнила сестер Авериных с Кабаевой и Чащиной

Как отметила наставница, ей приходилось в своей жизни тренировать разных спортсменок.

Тренер по художественной гимнастике Ирина Винер заявила, что сестры Аверины для нее словно ангелы. По словам наставницы, ей в этой жизни приходилось тренировать разных спортсменок.

«С Авериными тоже не было легко. От природы они не были так выразительны как Кабаева или Чащина. Они делали колоссальную сложность, но без души».

Ирина Винер

Как отметила Ирина Винер, ей удалось вложить душу в своих подопечных. И они стали настоящими девушками. По словам тренера, сестры пока не собираются уходить из большого спорта. Правда, Арина намекнула, что у нее есть проблемы со здоровьем. У Дины, как подметила Винер, также была травма. Однако она не чувствует проблем. Спортсменка провела Олимпиаду на высочайшем уровне, сообщает канал matchtv.ru.

Напомним, что на Олимпиаде в Токио Дина Аверина стала второй, уступив израильтянке Линой Ашрам. Ее сестра Арина заняла итоговое четвертое место.

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