«Голодные годы»: Юлия Барановская вспомнила о своем непростом детстве в многодетной семье

Телеведущая нечасто распространяется о личной жизни, но на этот раз поведала много сокровенного.

Это сейчас телеведущая и шоувумен Юлия Барановская – успешная и знаменитая, высокооплачиваемая и востребованная. Но так было не всегда. Десять лет назад девушка рассталась с гражданским мужем и осталась одна с тремя детьми. Благодаря своей силе, трудолюбию и упорству теперь теледива зарабатывает больше своего бывшего Андрея Аршавина и дает наследникам самое лучшее, на что способна, – образование, путешествия и, конечно же, свое материнское сердце.

Барановская вспомнила, каким было ее собственное детство. Оно пришлось на лихие 90-е, когда многодетная семья была синонимом неблагополучности и малообеспеченности. Юлия росла с двумя младшими сестрами, которые появились на свет у матери во втором браке. Было непросто, но мама не опускала руки и тянула семью.

«Между многодетными и малоимущими был практически знак равенства. Мы и в самом деле жили бедно. Начало 90-х, нас у мамы трое, она простая учительница в школе», — вспоминает в интервью «7дней» теледива. – «В те голодные годы она смогла обеспечить нам нормальную жизнь».

Часто девочке даже было нечего надеть. Активность и целеустремленность мамы, которая не опускала руки ни при каких обстоятельствах, стали для Барановской примером. И сейчас телеведущая старается помогать героям своей программы «Мужское / Женское», когда те по-настоящему нуждаются.

Смотрите также