Мама на стиле: Юлия Барановская в голубой рубашке-карго подготовилась с сыном к Дню знаний

Ведущая Первого канала, шоувумен Юлия Барановская – многодетная мама. В гражданском браке с футболистом Андреем Аршавиным девушка обзавелась тремя детьми, которых теперь воспитывает одна. Накануне нового учебного года она вместе с самым младшим из наследников, 9-летним Арсением, завершила приготовления к школе.

«Честно говоря, для меня в детстве дни подготовки к учебному году были самыми радостными во всем учебном процессе. Я и сейчас кайфую от запаха новых тетрадок и всяческих приятных хлопот и покупок», — призналась звезда.

Барановская с сыном запечатлелись на память вместе с канцелярскими принадлежностями. Мама позаботилась о том, чтобы у сына было все необходимое для успешной учебы, и мальчик не был озадачен ничем, кроме усвоения новых знаний.

Для памятного кадра Барановская как следует нарядилась. Она предстала в голубой удлиненной рубашке-карго, с макияжем и прической. Поскольку все лето красотка провела в путешествиях и не пользовалась косметикой, она очень соскучилась по ухоженному отражению в зеркале.

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