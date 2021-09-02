«Хочу еще ребенка, а, может, и двоих»: Юлия Барановская поделилась планами на личную жизнь

Телеведущая Юлия Барановская 9 лет была в отношениях с футболистом Андреем Аршавиным. За это время у них появилось трое детей – два сына и дочь, — но многодетной маме этого мало. Звезда не раз подчеркивала, что хочет еще детей. С годами желание трансформировалось, и теперь переросло в настоящую цель

«Я очень хочу еще ребенка, а может, и двоих. Думаю об этом каждый раз, когда вижу где-то «ляльку», — призналась теледива в интервью изданию «7дней».

Звезда объясняет такое желание естественным для женщины. И при этом подчеркивает, что не является мамой-наседкой, которая сидит с детьми в песочнице. При этом в свои путешествия телеведущая старается брать всех троих наследников, которые у нее уже достаточно самостоятельны – младшему Арсению 9 лет, средней Яне 13, а старшему Артему уже 16 лет.

Состоит ли Юлия Барановская с кем-то в отношениях, она не комментирует. Последнее время ей приписывают роман с коллегой по программе «Мужское/Женское» Александром Гордоном, который развелся с молодой женой год назад.

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