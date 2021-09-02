Ярко и стильно: похудевшая Бабкина в жакете с лацканами из страз пришла в студию к Галкину

После яркого отпуска в Крыму отдохнувшая и полная энергии Надежда Бабкина с головой ушла в работу. На Урале она провела традиционный ежегодный фестиваль «Песни Росси», вернувшись ко Дню Знаний в Москву, отвела внуков в школу, а затем отправилась на съемки к Максиму Галкину.

больше по теме Тренд набирает популярность: Бузова после советов Хромченко появилась в жакете с модными эполетами из страз Телеведущая всегда держит руку на пульсе модных веяний.

71-летняя Бабкина появилась в студии программы «Сегодня вечером» похудевшей и нарядной. Она надела черный жакет с лацканами из стаз и длинные серьги. В макияже артистка не стала избегать ярких акцентов и использовала красную помаду.

«Поздравляем дорогого Олега Газманова с прошедшим юбилеем на съемках программы «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным», — подписала снимок артистка.

Программа была посвящена дню рождения Олега Газманова. Вместе с Бабкиной к Галкину присоединились Александр Буйнов и Николай Расторгуев.

Смотрите также