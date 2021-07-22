Смелый образ: 71-летняя Бабкина в черном кимоно прогулялась по ночной Ялте

Знаменитая певица Надежда Бабкина, как и многие звезды эстрады, улетела в отпуск на море. Правда, народная артистка предпочла заграничным курортам отечественный, улетев в Крым. В прошлом году, кстати, певица отдыхала тоже здесь, и ей очень понравилось, поэтому она решила повторить.

Бабкина призналась, что здесь есть что вспомнить и помимо прошлогоднего отпуска. Ведь в Крыму много-много лет назад, а именно в 1978 году, прошел один из ее первых концертов.

Поностальгировать артистка решила на прогулке по «местам боевой славы». Она облачилась в комфортный топ и укороченные брюки, поверх накинув кимоно. Мы попросили стилиста Эллу Маковей оценить прогулочный наряд звезды.

«Для прогулки по ночной Ялте Надежда выбрала смелый аутфит в темном цвете. Он состоит их черного шелкового кимоно, надетого поверх топа в бельевом стиле с укороченными брюками. Певица дополнила образ современной сумкой с массивным плетением и сандалиями на небольшой танкетке, сыграв на стилевом контрасте. Пристрастие Надежды к массивным украшениям проявилось и в этом образе: обилие тонких браслетов-колец и колье-бахрома говорят, что перед нами яркая творческая натура, создающая свой образ сама», — прокомментировала Элла Маковей.

Справка Teleprogramma.pro:

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шопером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция и имеет высшее образование.

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