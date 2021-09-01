«Выращиваем сами»: Ирина Слуцкая показала, какие цветы дети понесли в школу

В одной из последних публикаций личного микроблога фигуристки Ирины Слуцкой появилась совместная фотография знаменитости в обнимку со старшими детьми в День знаний.

Олимпийский призер по фигурному катанию облачилась в твидовый молочный пиджак и мини-платье в складку. Черный наряд Слуцкая дополнила черными колготками и туфлями с острым носом. А дочь Ирины — Варя — отдала предпочтение широким темно-синим брюкам и белоснежной рубашке в клетку. Большой бант и глянцевые лоферы завершили школьный образ девочки. Сын Артем же скомбинировал узкие синие брюки с кипенно-белыми кроссовками и рубашкой.

«Ну, здравствуй, новый учебный год! Последнюю неделю вы мне задавали вопросы про наши школьные традиции: принято ли дарить цветы, есть ли первосентябрьская линейка. Отвечаю. Линейка у нас есть! Варя и Артем учатся в одной школе, поэтому идем на линейку всей семьей! Цветы и конфеты — обязательная традиция. А как же мы без них к любимым учителям? Цветы, все лето выращиваем сами», — подчеркнула Слуцкая.

Напомним, ранее Ирина Слуцкая поделилась рецептом домашней кабачковой икры.

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