«Будет очень вкусно»: Ирина Слуцкая приготовила кабачковую икру

В одной из последних публикаций личного микроблога экс-фигуристка Ирина Слуцкая рассказала, что делать с кабачками. Знаменитость предлагает сварить из созревших овощей икру.

Слуцкая взяла три килограмма очищенных кабачков, полкилограмма лука, 250 граммов майонеза, 300 граммов томатной пасты, 150 граммов растительного масла, половину столовой ложки сахара, две столовых ложки соли, половину чайной ложки молотого перца и два лавровых листа.

«Будет очень вкусно, быстро и достаточно просто! Итак, сегодня на повестке дня, та-дам!

Кабачковая икра собственного приготовления! И, кстати, с собственного огорода!», — заявила спортсменка.

Ирина прокрутила кабачок и лук через мясорубку, добавила к получившейся кашице томатную пасту, майонез и масло. Затем перемешала и поставила все на плиту. В течение часа Слуцкая тушила будущую икру, периодически помешивая. После добавила сахар, соль, перец и лавровый лист. И далее тушила еще час. В самом конце Ирина простерилизовала банки и разлила в них получившуюся икру.

«Во избежание генеральной уборки вам совет: накройте крышкой, наша икра плюется», — предупредила Слуцкая о варке.

Смотрите также: