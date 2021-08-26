Между двух стульев: Ирина Слуцкая похвасталась растяжкой дочери Варвары

Олимпийский призер по фигурному катанию Ирина Слуцкая разместила на личной странице в Instagram кадры домашней тренировки дочери Варвары. Примечательно, что в какой-то момент звездой ролика знаменитости вместо старшей дочери стала малышка Кира.

Отметим, что старший ребенок Слуцкой пошел по стопам знаменитой мамы. Варвара занимается танцами на льду. Девочка решила порадовать родительницу и всю семью своими спортивными успехами. Поэтому Варя собрала родственников в гостиной, а сама села на шпагат с двух стульев.

Однако вскоре к Варваре незаметно подкралась маленькая сестренка Кира. Малышка пощекотала голую пяточку Вари, и та упала со стула. Акробатический номер был сорван.

Ирину Слуцкую рассмешило поведение младшей дочери. А Варя даже не поняла сначала, что ее демонстрацию испортила девочка с соской во рту.

«Кира пощекотала пятку», — отметила развеселившаяся Слуцкая.

Напомним, недавно Ирина Слуцкая получила права на управление маломерными судами. Фигуристка призналась, что давно мечтала получить этот документ. Несмотря на несколько попыток и неудачи, спортсменка добилась своего.

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