Дискотека в Юрмале: Пугачева блистала в узких джинсах по фигуре, а Орбакайте — в мерцающем платье со стразами

Дочка Примадонны в Instagram поделилась памятными кадрами с концерта в Латвии.

На личной страничке микроблога Кристина Орбакайте поделилась памятными кадрами с концерта в Латвии. На сцену к старшей дочери вышла и Алла Пугачева. Компанию ей составил шоумен Максим Галкин. Он нес большой букет цветов.

Примадонна лихо отплясывала под живой вокал Кристины, явно наслаждаясь вечеринкой. Семейство устроило мини-дискотеку, использовав сцену как импровизированный танцпол. При этом Алла Борисовна оделась совсем не празднично.

Если Кристина Орбакайте блистала в мерцающем платье с пайетками, стразами и бахромой, то Примадонна отдала предпочтение наряду, в котором она с легкостью могла бы затеряться в толпе. Алла Пугачева покрасовалась в узких джинсах по фигуре и куртке милитари.

Однако это не помешало Примадонне отплясывать вместе с молодым мужем и дочкой, наслаждаясь вечером в Юрмале.

«Группа поддержки — веселая семейка на концерте в Юрмале!» — писала певица.

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