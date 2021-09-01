«Сама как школьница»: Пугачева в мини-юбке плиссе и капроновых колготках умело омолодила свой образ

В новом учебном году семилетние двойняшки Гарри и Лиза пойдут уже во второй класс. Вспомним, как выглядела Примадонна, когда провожала своих детей на самую первую в жизни школьную линейку?

Сайт Teleprogramma.pro собрал редкие кадры с участием Аллы Пугачевой, которые были сделаны ровно год назад — 1 сентября 2020-го. Тогда, напомним, семилетние двойняшки Гарри и Лиза пошли в первый класс. На школьной линейке малышей отметились и их звездные родители. Примадонну на таком важном для их семьи торжестве сопровождал шоумен Максим Галкин.

Позже поклонники писали, что Алла Борисовна от других молодых мамочек рядом со своими детьми ничем не отличалась. Сама певица не раз говорила, что хочет выглядеть молодо и быть для Гарри и Лизы мамой, но уж никак не бабушкой. В свои 72 года артистка может похвастаться моложавым видом. Она заметно постройнела и полностью сменила гардероб.

Рядом с Максимом Галкиным певица светилась от счастья. В интервью Олегу Меньшикову артистка говорила о том, что у нее с мужем в свое время состоялся важный разговор. Алла Борисовна напрямую спросила возлюбленного — может ли она спокойной с ним встретить старость. И Максим со всей серьезностью ответил — конечно. Это настолько удивило и потрясло Аллу Пугачеву, что тот разговор она запомнила до мельчайших подробностей.

Давайте вспомним, какой образ Примадонна подобрала для самой первой в жизни двойняшек школьной линейки. Певица отдала предпочтение кипенно-белой мини-юбке плиссе и капроновым колготкам. Изюминкой лука стал кожаный бомбер и молодежные кеды. Алла Пугачева сделала пышную укладку — фирменный начес с мелкими кудряшками и не забыла про имиджевые очки.

В новом учебном году семилетние двойняшки Гарри и Лиза пойдут уже во второй класс. Интересно, какой образ их именитая мама выберет на этот раз. На публике Примадонна всегда появляется в ультрамодных нарядах, одеваясь с иголочки.

«Сама как школьница!», «Ох, какие ножки», «С легкостью омолодила свой лук просто примерив модные кеды», «Выглядит не хуже других мамочек», «Современные родители!», «Как нежно Максим обнял свою Аллу!», «Самый важный день для малышей — первый класс», «А ведь теперь уже второклассники», — пишут фолловеры.

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