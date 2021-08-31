Ивлеева после расставания с Элджеем пришла на свадьбу Моргенштерна в траурных одеяниях

31 августа король эпатажа Алишер Моргенштерн женился на своей возлюбленной Диларе Зинатуллиной, с которой познакомился в Уфе. Однако свадьба оказалась весьма традиционной: с классическим костюмом жениха, платьем невесты с пышной юбкой и фатой, церемонией выкупа невесты у подружек и даже с плакатами в подъезде, намекающими на то, что здесь живут молодые. Ну а во Дворец бракосочетаний гости ехали в ретро-машинах, украшенных в советском стиле – лентами и парой игрушек на нарядном цветочном панно, водруженном на крышу авто.

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Даже Ксения Собчак прибыла на праздник в таком незатейливом автомобиле. Она, к слову, решила не обращать внимание публики на себя и деликатно явилась на торжество в классическом синем брючном костюме без всяких вольностей.

А вот Настя Ивлеева не смогла удержаться от соблазна воспользоваться случаем и чуть пропиарить свою персону, представ на свадьбе в костюме вдовы – черном длинном платье, покрыв голову ажурной плотной вуалью.

«Траур», — подписала она видео со своим образом в личном блоге.

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