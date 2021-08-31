«Зацените»: молодая жена Моргенштерна показала, что он устроил о Дворце бракосочетаний

Рэпер не стал изменять себе и вел себя вызывающе.

Алишер Моргенштерн и Дилара Зинатуллина поженились 31 августа. Пара устроила свадебную церемонию в советском стиле. Рэпер надел классический костюм, невеста — платье с пышной юбкой и фатой.

больше по теме Нежно и комфортно: Кети Топурия предстала в авто в самой модной рубахе осеннего сезона О тренде на эти модели ранее рассказала Эвелина Хромченко.

Не обошлось и без выкупа невесты. Подружки Дилары развесили по подъезду свадебные плакаты, а потом устроили хороший торг за молодую. Во Дворец бракосочетаний молодожены и их гости отправились на ретро-автомобилях, на которые повесили ленты и водрузили на крыши игрушки, ровно так, как это делали в эпоху СССР.

Ну а в ЗАГСе Алишер не сдержался и все-таки устроил цирк. Когда счастливая парочка вышла из зала, где они поставили свои подписи, и им закричали слова поздравлений, Моргенштерн лег на пол и показал, насколько он любит свою новоиспеченную жену.

«Зацените, что на правой руке», — похвасталась в личном блоге Дилара.

Смотрите также