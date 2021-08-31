Прощание со старшим: Водянова запечатлела всех своих пятерых детей на одном редком фото

В июле стало известно, что 19-летний сын Натальи Водяновой Лукас Портман поступил в один из самых престижных вузов США – Университет Брауна.

О радостном событии сообщил отец парня британский аристократ Джастин Тревор Беркли Портман в своем аккаунте в Instagram. Напомним, в браке с Водяновой он был с 2001 по 2011 года. В настоящий момент топ-модель замужем за французским миллионером Антуаном Арно.

Наталья Водянова родила первому мужу троих наследников: сына Лукаса (в 2001 году), дочь Неву (в 2006) и сына Виктора (в 2007). В втором браке российская звезда родила еще двоих сыновей: Максима и Романа, в 2014 и 2016 годах соответственно.

В личном блоге Водянова обнародовала редкий снимок, запечатлев всех своих пятерых детей вместе. Наследники обнимались и выглядели грустными. Оказалось, что на фото зафиксирован момент прощания с Лукасом, который покидает дом, отправляясь в Университет Брауна.

«Вот и все, настал момент, которого мы все так боялись. Лукас уезжает сегодня в университет Брауна. И я не могу понять – хорошо это или плохо. Я чувствую что- то не так и нам всем очень грустно, наш дом опустел и стал не таким, как раньше. В любом случае, я горжусь своим мальчиком и знаю, что у него есть хорошие друзья, которые его поддержат», — написала Водянова в личном блоге.

Смотрите также