Так трогательно: Водянова в золотистом платье с рукавами-мантией отправила бабушке в больницу открытку

Накануне Наталья Водянова рассказала своим поклонникам в личном блоге, что ее 91-летняя бабушка после двухнедельной борьбы за жизнь и трех операций пошла на поправку. Родственница топ-модели пережила перитонит и пневмонию. В настоящий момент она чувствует себя намного лучше и даже полакомилась принесенным ей заботливой внучкой мороженым.

Наталья Водянова оставила бабушку в больнице под присмотром мамы и поспешила в родной Нижний Новгород праздновать его 800-летие. На торжестве жена Антуана Арно вошла в число главных приглашенных звезд. По этому случаю знаменитость облачилась в золотистое платье с подчеркнутой талией, пышной юбкой в пол и рукавами-мантией.

В царственном мерцающем облике Наталья Водянова запечатлелась на фоне салюта специально для своей пожилой родственницы в больнице.

«Открытка бабушке», — написала известная блондинка в Instagram.

«Наша Золушка», «Как трогательно и мило», «Приятно, когда звезды помнят о своих родственниках и корнях», — прокомментировали пост фолловеры Водяновой.

Смотрите также