Редкие кадры: Наталья Водянова показала, как навестила «особенную» сестру в реабилитационном центре

Супермодель Наталья Водянова, будучи на юбилее родного Нижнего Новгорода, — город отметил свое 800-лете, — не только стала участницей праздника на главной площади, но и встретилась с друзьями и семьей. Звезда мировых подиумов показала, как она навестила свою «особенную» сестру Оксану в реабилитационном центре.

Наталья решила сделать Оксане сюрприз и пришла прямо в разгар занятия. Младшая сестренка сразу узнала дорогую гостью, по-своему радуясь и приветствуя ее. «Так на меня не смотрит никто», — подписала видео встречи модель. Для выхода в люди красотка нарядилась в красный брючный костюм свободного кроя.

«Я пришла к вам в гости! Живая! В красном!», — трогая сестренку, приговаривала Водянова. – «Моя девочка, я так рада тебя видеть! Ты меня обнимешь?».

Подписчики в комментариях не смогли сдержать эмоций от увиденного. Многие признались, что даже пустили слезу.

«Я плачу…», «Самое трогательное видео, что только может быть. Тоже так захотелось вас обнять с Оксаной!», «Сколько в этих мгновениях нежности и любви», «До слез», «Как же это мило», «Прям…я же знаю, что есть сестра…знаю, что какой диагноз…это же не секрет…но на этом видео столько искренней и безусловной любви…смотрю и реву!», «Наташа, невозможно сдержать слез», «Мурашки», — пишут в комментариях.

Напомним, младшая сестра Натальи Водяновой Оксана родилась с тяжелой формой аутизма и ДЦП. Именно это событие в семье подтолкнуло звезду подиумов заниматься благотворительностью – с 2004 года ее фонд «Обнаженные сердца» помогает детям с особенностями развития.

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