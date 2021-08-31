«Пошла искать случайного прохожего»: Ольга Бузова не смогла ответить, с кем у нее последний раз был секс

Певица и телеведущая Ольга Бузова является одной из самых популярных звезд в Instagram. У нее в аккаунте 23 миллиона фолловеров, и эта цифра не перестает расти. Скучать подписчикам в профиле Бузовой не приходится – жизнь девушки очень насыщенная, и она делится едва ли не каждым своим шагом аккаунте.

На этот раз Бузова решила поиграть с коллегами и блогерами в игру «Правда или действие». Она пригласила Гусейна Гасанова, Карину Кросс и Аню Покров, она стали обмениваться вопросами и заданиями онлайн. Когда настала очередь экс-ведущей «Дома-2», красотка не стала пасовать, а тут же начала по-крупному:

«Когда и с кем у вас в последний раз был секс?», — задала вопрос теледива напарникам.

В качестве альтернативы ответу певица предложила задание – попросить прохожего оценить себя. И когда другие игроки ответили или выбрали действие, пришел черед телеведущей. Но ответить на свой вопрос девушка не смогла.

«Вот я, конечно, задала вопрос! И забыла, что я сама должна сама же на него отвечать. Ну вы знаете, мои хорошие, что я не комментирую свою личную жизнь теперь, я так решила. Поэтому пошла искать случайного прохожего», — объяснилась теледива.

Напомним, что в личной жизни Ольги Бузовой сейчас, по официальным данным, затишье. С Давидом Манукяном красотка рассталась в январе, повстречавшись с ним почти полтора года.

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