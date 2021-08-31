«Адекватен, шикарен и мил!»: Анна Нетребко пришла в восторг от знакомства с Джоном Траволтой

Оперная дива Анна Нетребко начала свой гастрольный тур. После почти месяца каникул праздник оперы с участием российской звезды с мировым именем стартовал в Венгрии. Накануне звезда вышла на сцену с мужем, тенором Юсифом Эйвазовым, и порадовала публику своим талантом. В зале среди почитателей оперы оказался голливудский актер Джон Траволта.

После спектакля лауреат премий «Золотой глобус» и «Эмми» пробрался в гримерку к Нетребко и Эйвазову, преподнес цветы и выразил свое восхищение от концерта. Звезды познакомились и тепло пообщались друг с другом, оставшись в полном восторге, а Траволта даже признался в любви российской певице.

«Да, это он! Сам Джон Траволта! Абсолютно адекватен, шикарен и мил! В полном восторге от оперы, как и мы, впрочем от него», — написала Анна Нетребко у себя в микроблоге.

Подписчики поспешили выразить свой восторг от новости и поделились в комментариях: «Я ослепла, сразу столько звезд! Траволта очень милый», «Вы приобщили его к высокому Искусству! При всей любви к Траволте- ваше мастерство на порядок выше», «Ваууу! Анна!!! Он от вас в восторге! (Как и все мы!) Как обнял душевно!», «Какие все яркие лица! Анна! Вы конечно украшение этой замечательной компании!».

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