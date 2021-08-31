«Решила доказать самой себе, что не идиотка!»: Бородина рассказала, что готовилась к разводу целый год

Ведущая телепроекта о любви «Дом-2» Ксения Бородина в этом году развелась со вторым мужем. О неладном в семье телеведущей фанаты заговорили еще в начале лета, когда красотка полетела отдыхать с детьми отдельно от мужа, бизнесмена Курбана Омарова. И вскоре опасения подтвердились – красотка подала на развод и в августе получила статус «свободна».

Поклонники до сих пор гадают, что именно стало причиной развода. Фолловеры задают вопросы девушке в надежде что-то прояснить, и недавно теледива дала понять, что это из-за измены. А на этот раз поведала, что решение разойтись не было импульсивным и спонтанным.

«Я почти год в голове это проигрывала у себя. Морально понимала, что пошел обратный отсчет», — призналась красотка в беседе с поклонниками.

Вероятно, за этот год теледива убедилась в своих подозрениях о неверности мужа и уже после этого приняла окончательное решение. «Несмотря на то, что я всегда верю своей интуиции, решила доказать самой себе, что не идиотка! И сумела это сделать. Жила долго в скорлупе, тут решила вылезти», — рассказала звезда.

Напомним, Бородина и Омаров были женаты почти 6 лет. Их совместной дочке Теоне сейчас 5, девочка очень тяжело переживает развод родителей.

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