«Созданы друг для друга»: Алеся Кафельникова запечатлелась в обнимку с Георгием Петришиным

На личной странице в Instagram модели Алеси Кафельниковой появилась свежая фотография знаменитости в объятиях бывшего бойфренда Светланы Ходченковой.
Кафельникова вместе с мужем сделала совместный кадр. Яркая вспышка на фото придала нарядам Георгия Петришина и его жены еще больше лоска. Алеся выбрала для вечернего променада с возлюбленным черный базовый топ и асимметричную юбку. Разноцветное изделие модница дополнила кожаным ремнем. Поверх наряда Кафельникова накинула атласный жакет.
Кафельникова использовала яркие детали. Желтые босоножки в сетку с квадратным мысом перекликались с прямоугольной сумочкой на ремешке. А вот Петришин обошелся без акцентных аксессуаров. Муж Алеси в белоснежной рубашке и черном классическом костюме приобнял жену.
«Мама и папа», — подписала Кафельникова совместное фото с мужем.
«Вы просто созданы друг для друга», «Как могут они быть такими идеальными, да еще и родители уже», «Красивая пара», «Можно позавидовать вашему ребенку», «Стильные», «Самая красивая и стильная пара», «Какие шикарные», «Просто супер гармоничная пара», — восхитились Алесей и ее мужем поклонники.
Напомним, ранее дочь Дмитрия Пескова подарила белоснежный костюмчик для маленькой дочери Алеси. Лиза Пескова давно дружит с дочерью знаменитого теннисиста Евгения Кафельникова.