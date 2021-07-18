«У тебя есть вкус!»: Лиза Пескова подарила костюмчик для первенца Алеси Кафельниковой

В одной из последних Stories личного микроблога наследницы Дмитрия Пескова — Лизы — появилась запись, в которой знаменитость запечатлела Алесю Кафельникову. Примечательно, что молодая мамочка открывала подарок от подруги.
Напомним, недавно 22-летняя модель стала мамой. Дочь знаменитого теннисиста Евгения Кафельникова не так давно вышла замуж за бизнесмена Георгия Петришина и родила экс-возлюбленному Светланы Ходченковой ребенка.
Алеся дружит с Лизой, поэтому подарок на рождение первенца был предсказуем. Однако Кафельникова была сильно удивлена презенту. За столиком ресторана Алеся распаковала коробочку Dior. Там оказался белоснежный костюмчик с рюшами.
«Лиза, у тебя есть вкус!» — послышался за кадром голос друга молодой мамочки.
Отметим, что им оказался приятель и стилист Анастасии Решетовой — Алеко Надирян. Мужчина вместе с Алесей разглядывал красивую вещицу для новорожденного.
«Он большой — то, что нам надо», — подчеркнула Алеся.
К слову, в кадре показался и муж Кафельниковой. Георгий Петришин объяснил, почему им так понравилась обновка:
«Мы реально вещей накупили, а они все маленькие».