«У тебя есть вкус!»: Лиза Пескова подарила костюмчик для первенца Алеси Кафельниковой

В одной из последних Stories личного микроблога наследницы Дмитрия Пескова — Лизы — появилась запись, в которой знаменитость запечатлела Алесю Кафельникову. Примечательно, что молодая мамочка открывала подарок от подруги.

Напомним, недавно 22-летняя модель стала мамой. Дочь знаменитого теннисиста Евгения Кафельникова не так давно вышла замуж за бизнесмена Георгия Петришина и родила экс-возлюбленному Светланы Ходченковой ребенка.

больше по теме Алеся Кафельникова впервые стала мамой Новость о прибавлении в семье подтвердил отец 22-летней модели.

Алеся дружит с Лизой, поэтому подарок на рождение первенца был предсказуем. Однако Кафельникова была сильно удивлена презенту. За столиком ресторана Алеся распаковала коробочку Dior. Там оказался белоснежный костюмчик с рюшами.

«Лиза, у тебя есть вкус!» — послышался за кадром голос друга молодой мамочки.

Отметим, что им оказался приятель и стилист Анастасии Решетовой — Алеко Надирян. Мужчина вместе с Алесей разглядывал красивую вещицу для новорожденного.

«Он большой — то, что нам надо», — подчеркнула Алеся.

К слову, в кадре показался и муж Кафельниковой. Георгий Петришин объяснил, почему им так понравилась обновка:

«Мы реально вещей накупили, а они все маленькие».

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