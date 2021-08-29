Комфорт с видом на горы: Лена Летучая на прогулке на Алтае поддержала тренд на вязаные костюмы

Телеведущая Лена Летучая похвасталась вязаным костюмом песочного оттенка на личной странице в Instagram. В таком наряде знаменитость насладилась солнечными летними лучами.

Отметим, что в последнее время Летучая находится на Алтае. Как и телеведущая Ксения Бородина, жена предпринимателя Юрия Анашенкова восхитилась природой горной местности.

«Время рубрики «Самые интересные факты» о Республике Алтай. А вы знали что, до Республики Алтай невозможно добраться по железной дороге? Ее тут нет», — отметила Летучая.

Также телеведущая рассказала, что Алтай — один из самых солнечных регионов России. К слову, на видео Летучая наглядно показала, как яркие лучи буквально окутывали знаменитость и ее вязаный костюм.

Такие же утепленные широкие брюки и свитер продемонстрировала ранее дочь актрисы Анастасии Заворотнюк — Анна. Модель к кофейным брюкам палаццо подобрала кофту с капюшоном из белой пряжи.

Напомним, ранее Лена Летучая показала просторы Камчатки. Телеведущая с удовольствием открывает для себя новые места родины. А вместе с избранником знаменитость бороздит и зарубежные морские просторы.

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