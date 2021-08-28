Ксения Бородина в клетчатых велосипедках позировала с детьми на трапе частного джета

В одной из последних публикаций личного микроблога бывшей жены Курбана Омарова — Ксении Бородиной — появилась свежая фотография знаменитости в сопровождении дочерей. Ведущая «Дома-2» сделала памятный кадр в модных велосипедках после отдыха на Алтае.

Бородина в трендовых обтягивающих шортах с принтом «шахматная доска» надела черную футболку свободного кроя. Ксения дополнила аутфит для перелета белоснежными кроссовками и кепкой цвета хаки.

Довольная Бородина нарядила дочерей Теону и Марусю в яркие брюки. У старшей дочери это были желтые «бананы». А Теона позировала на трапе самолета в черных джинсах с белоснежными надписями. Обе сестрички выбрали белоснежные футболки. Вот только у Теоны на груди красовался принт модного дома Gucci. А Маруся обошлась однотонным изделием.

«Мы полетели. Москва, жди», — написала Бородина перед посадкой на борт частного джета.

Напомним, Ксения Бородина недавно отдохнула с детьми на Алтае. Телеведущая призналась, что смогла разгрузиться благодаря природе и своим любимым дочерям. А чуть раньше знаменитость посетила с малышками Казань.

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