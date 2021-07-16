«Более разнообразная тренировка»: Елена Летучая рассказала о плоггинге

Елена Летучая отдыхает с пользой для окружающей среды. Как известно, летом 2021 года телеведущая поехала с мужем на Камчатку. 16 июля она поделилась в соцсетях, что поучаствовала там в экологической акции, а конкретно — запустила эстафету плоггинга. Это когда неравнодушные люди сочетают бег трусцой со сбором мусора.
«Акция сочетает в себе одновременно физическую активность и заботу об окружающей среде. За счет того, что в процессе постоянно приходится наклоняться, поднимать мусор и снова бежать дальше, экологический забег представляет собой более разнообразную тренировку по сравнению с обычными пробежками», — рассказала 42-летняя звезда в Instagram.
Под надзором Летучей активисты убрали Халактырский пляж под Петропавловском-Камчатским, который знаменит своим черным вулканическим песком.
Сама в качестве бегуньи Елена не отметилась, но занялась общественной работой: призвала местные власти установить на пляже мусорные контейнеры, потому как собранные волонтерами отходы оказалось некуда выбросить.
Напомним, в своем блоге Летучая нередко рассказывает о спортивных тренировках и поддержании тела в тонусе. Кстати, там же на Камчатке женщина вновь занялась серфингом после травмы и 5-летнего страха вновь встать на доску.