«В пьяном виде пошла»: Гузеева вспомнила, как едва не попрощалась с жизнью из-за алкоголя

Практически все лето Лариса Гузеева с семьей и лучшей подругой Ларисой Удовиченко провела в Болгарии. Там у телеведущей есть свои апартаменты. Питались звезды исключительно свежей рыбой и мясом, исключив алкоголь. Хотя ранее обе могли с удовольствием распить пару бутылок вина. Теперь же Лариса Андреевна заботится о здоровье, проходит детокс-программы, бросила курить и с ужасом вспоминает бурную молодость.

«В пьяном виде пошла за очередной бутылкой. Пошатываясь, шла по улице, и увидела, что за мной неотступно идут два парня. Подумала: «Ну вот, дорогая, ты и приплыла! Убьют и пикнуть не успеешь. И все из-за проклятого алкоголя. Поперлась, дура, за бутылкой!», — цитирует Гузееву «Комсомольская правда».

После того случая актриса дала себе слово не пить, хотя в зрелом возрасте все-таки употребляла немного вина по особым случаям.

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