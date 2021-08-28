«Это любовь!»: Савельева в силуэтном комбинезоне с брюками палаццо позировала у озера Комо

Саша Савельева стала знаменита благодаря «Фабрике звезд». Потом она долго выступала с группой «Фабрика», но несколько лет назад ради семьи певица решила начать сольную карьеру. Она родила долгожданного сына Леона от муже Кирилла Сафонова. Сначала артистка скрывала беременность, а теперь крайне редко показывает своего наследника. Этим летом пара отправилась в путешествие и ребенка взяла с собой.

Савельева все чаще участвует в фотосессиях, хвастаясь новыми образами. На отдыхе в Италии она также устроила съемку у озера Комо. Певица предстала в белоснежном комбинезоне с брюками палаццо. Наряд также дополняли пышные рукава. Молодая мама распустила волосы. Большую сумку-шоппер она поставила на кресло.

«На озере Комо есть какая-то незримая ,но сильно ощущаемая энергия расслабления. Если ты даже находишься в рабочем процессе, это происходит максимально гармонично. Я была здесь несколько раз, мы выступали с девочками. И каждый раз — это любовь! Хочется узнать и изведать все потаенные уголки этого прекрасного места. В следующий раз — обязательно! Но нам пора двигаться дальше. Next step is Milan», — написала звезда.

Примечательно, что в поездке Сафонов запечатлелся с сыном. Они полюбовались озером. Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие одарили ее комплиментами. «Вы как облако, очень нежная и воздушная», «Сашенька, как всегда идеальна», «Снова муж снимает? Они с сыном такие милые», «Классно, когда путешествуешь семьей», — прокомментировали пост подписчики.

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