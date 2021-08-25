Редкий кадр: Саша Савельева запечатлела подросшего сына с Кириллом Сафоновым на отдыхе

Певица подловила мужа за разговором с маленьким наследником. Они проводят отпуск у озера Комо в Италии.

Саша Савельева раньше выступала с группой «Фабрика». Однако она решила изменить свою жизнь, когда ждала ребенка. Уже больше 10 лет певица счастлива в браке с актером Кириллом Сафоновым. Первое время пара не думала о детях, а потом у них возникли проблемы. Поэтому артистка скрывала беременность, а теперь она крайне редко показывает сына Леона, пряча его лицо.

В этом году малышу исполнилось два года. Саша иногда хвастается достижениями мальчика. Как оказалось, этим летом супруги побывали в Италии. Они увидели одно из самых живописных мест — озеро Комо. Певица запечатлела сына с Сафоновым. В этот момент у актеры был мужской разговор с наследником. Мальчик был в джинсовой куртке. Также ему сделали стрижку «Под горшок».

«Мое все», — написала звезда.

Поклонники восхитились редким кадром. Многие посчитали, что мальчик похож на папу, хоть его лицо снова было скрыто. «Сашенька, как трогательно», «Какой большой уже!», «Открытка из киоска! Классное фото!», «Так мило, красавчики», «Даже сидят одинаково», «Мне кажется, он копия Кирилла», «Маленький модник», «Очень взрослый пацан», «Счастье в одном кадре», — прокомментировали пост подписчики.

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