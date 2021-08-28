«Язык с языком. Я хочу так же»: Басков заставил Федункив целоваться с мужем-итальянцем «на бис»

«Золотой голос России» был одним из главных действующих лиц на торжестве своей давней подруги.

Певец Николай Басков в Instagram разместил забавное видео со свадьбы актрисы Марины Федункив и ее итальянского 37-летнего избранника Стефано Маджи. На кадрах можно увидеть, как исполнитель подошел к столу, за которым Федункив сидит со своим мужем.

«Горько! Горько! Молодцы!» — раздаются кругом крики гостей.

Неожиданно Николай Басков заявил, что свадебный поцелуй Марины Федункив с избранником прошел мимо нее. Он попросил повторить его. «Я не видел. Еще раз. О, язык с языком. Я хочу также!» — воскликнул в какой-то момент «золотой голос России».

«Ну понеслось. Марина Федункив и Стефано», — сделал подпись под видео Николай Басков.

Напомним, что Марина Федункив совместила свою свадьбу со Стефано Маджи со своим пятидесятилетием. Итальянец младше своей жены на 13 лет. На свое торжество звезды позвали многих звезд шоу-бизнеса.

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