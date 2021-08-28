Невеста была в белом: Марина Федункив на своей свадьбе блеснула пышными формами в платье-бюстье

Комедийная актриса вышла замуж за итальянца, заодно отметив и свое 50-летие.

В последнюю пятницу лета в столичном отеле Hyatt Regency состоялось двойное событие. Звезда комедий Марина Федункив праздновала здесь свою свадьбу и 50-летие. «Мама Коляна» вышла замуж за своего итальянского возлюбленного Стефано Маджи.

Актриса и бизнесмен решили провести пышный банкет, а потому среди гостей были замечены Николай Цискаридзе, Александр Ревва, Сергей Лазарев, Елена Малышева, Юлия Михалкова и другие селебрити. Тамадой стал Николай Басков.

В третий раз под венец Марина Федункив решила пойти в белом платье. Актриса выбрала элегантный наряд фасона бюстье, подчеркнувший пышные формы, а полупрозрачные рукава, струящиеся по плечам, сделали руки тоньше, а сам образ – утонченнее. Завершила свадебный образ невесты фата.

Для Марины Федункив отношения со Стефано Маджи стали третьими, закончившимися свадьбой. Актриса на 13 лет старше своего мужа. Они старались скрывать свои отношения, а о грядущей свадьбе рассказали незадолго до нее.

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