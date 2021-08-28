С намеком на загадочность: располневшая Бузова в топе-бандо скрыла объемные бедра под прозрачной юбкой

Певица и телеведущая Ольга Бузова этим летом много работала. Но плотный график съемок и выступлений не стал препятствием к внезапному и незапланированному изменению в весе и фигуре. Исполнительница хитов «Мало половин» и «Мандаринка» за время работы в Минске, где она была судьей на «Х-Факторе», значительно поправилась. Об этом девушка откровенно рассказала сама.

Сейчас график у Бузовой не менее плотный, времени на спортзал практически не остается, поэтому она старается корректировать фигуру при помощи стилистических приемчиков. Например, зная, что черный цвет стройнит, поющая телеведущая выбрала для выступления монохромный образ.

Певица нарядилась в топ-бандо и пышную прозрачную юбку до самого пола. Через ткань просвечивали массивные бедра девушки, сама теледива постаралась придать загадочности образу.

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