«Максимально на богатом»: Агата Муцениеце облачилась в свитер и кроссовки Balenciaga кислотного оттенка

В одной из последних Stories личного микроблога актрисы Агаты Муцениеце появилась фотография знаменитости в лифте. Артистка запечатлела себя в новом образе для повседневной носки. Примечательно, что почти все вещи в образе Агаты были люксового бренда Balenciaga.

Муцениеце выбрала лимонно-салатовый вариант теплого свитера с круглым воротом и принтом Balenciaga. Под вязаную кофту исполнительница роли Даши Старковой в сериале «Закрытая школа» надела нежно-фисташковую оверсайзную рубашку. А к ней добавила белоснежные брюки с мелкой бахромой. Агата подогнула джинсы так, что получились своеобразные манжеты.

Агата завершила модный образ кислотными кроссовками Balenciaga на воздушной подошве, а также очками-авиаторами. А волосы актриса собрала в небрежный пучок.

«Максимально на богатом», — написала Агата в своем микроблоге.

Отметим, что стоимость свитера, как у Муцениеце, достигает 100 тысяч рублей. А цена кроссовок — чуть больше 80 тысяч рублей.

Напомним, ранее Агата Муцениеце отправилась на вечеринку в одинаковых платьях с дочерью Мией. Артистка отдала предпочтение фасону бэби-долл.

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