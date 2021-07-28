«Рожу еще одного»: Муцениеце сделала неожиданное заявление

Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись в прошлом году после девяти лет брака. В этом союзе родились двое детей – сын Тимофей и дочка Мия. Накануне актриса сделала неожиданное признание.

«Я смотрю на малышей – они все такие классные. Сто процентов, со мной это тоже произойдет. Я молодая, прекрасная, и, по крайней мере, одного ребенка еще рожу», — цитирует Муцениеце «7Дней».

К слову, Агата считает, что современная женщина может родить в любом возрасте, и в 35, и в 45 лет.

Добавим, что Павел Прилучный успел построить отношения с «папиной дочкой» Мирославой Карпович. Недавно пара отдыхала на Мальдивах и уже не скрывает своих чувств. Муцениеце же о личной жизни не распространяется.

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