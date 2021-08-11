Романтичные леди в платьях бэби-долл: Муцениеце оделась на вечеринку с дочкой в одном стиле

Все больше российских звезд стараются следить не только за собственными образами, но и составлять семейные луки со своими близкими. Ранее в одном стиле предстали на публике певица Нюша и ее дочь Симба, которые облачились на прогулку по Кипру в светлые платья и босоножки.

Кристина Асмус с наследницей Настей тоже отметилась на Шри-Ланке в семейном луке, мама и дочь выбрали кипенно-белые наряды и шорты.

Подумала о едином стайле с дочкой и Агата Муцениеце, которая появилась на светском вечере с Мией в платьях бэби-долл, романтично украшенных рюшами. Кроме того, у обоих на головах оказались косы.

«Девочки, вы обе красотки», «Замечательные красивые люди!», «Такие хорошенькие», «Красивые платья», — прокомментировали обнародованное фото с семейным луком фолловеры Агаты Муцениеце.

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