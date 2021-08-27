«Почти ничего не изменилось»: как выглядит в наши дни дом семейства Будько из «Сватов»

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появилось видеозапись одной из больших поклонниц картины. Женщина побывала в селе Горенка под Киевом в доме семейства Ивана Будько в исполнении актера Федора Добронравова. Именно здесь снимали первые шесть сезонов ленты.

«А вон комната, которая тогда в фильме сгорела. Здесь муляж стоял. ДСП нарезано», — говорит на кадрах записи человек, который проводил экскурсию по территории.

«Почти вообще ничего не изменилось», — заметила снимающая видео пользовательница.

«От подписчицы еще одно видео из бывшего дома Будько». Фанаты

Напомним, что седьмая часть «Сватов» уже не снималась в селе Горенка под Киевом из-за напряженных отношений между Россией и Украиной. Съемки седьмой части велись в Белоруссии, а затем в Грузии. Нынешним летом вся работа над сериалом была наконец-то закончена. На экраны седьмая часть должна выйти в конце осени нынешнего года. Об этом ранее говорил режиссер Андрей Яковлев.

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