«Сваты» отдыхают: Королева поделилась кадром с Кравченко в синем купальнике в бассейне

Между съемками звезды весело проводят время в Грузии.

Актриса Инна Королева в сторис Instagram поделилась кадром, на котором можно увидеть ее в бассейне вместе с главной героиней сериала «Сваты» Татьяной Кравченко. Между съемками звезды картины весело проводят время в Грузии, где и проходит весь съемочный процесс.

Отметим, что на фотографии Татьяна Кравченко запечатлена в синем купальнике. Она буквально светится от счастья, наслаждаясь грузинской жарой.

Напомним, что сериал «Сваты» снимают сейчас в Грузии. Работы над последней седьмой частью должны быть закончены в ближайшие недели. Что касается выхода на широкие экраны, то это случится, скорее всего, не раньше 2022 года.

Добавим, что «Сватов» изначально снимали на Украине. Затем съемки перенесли в Белоруссию, но и в этой стране их не удалось до конца доснять. Все планы создателям легендарной картины спутала пандемия. Наконец, в июле нынешнего года актеры собрались в Грузии. Они находятся в столице этой страны – Тбилиси.

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