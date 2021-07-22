Пропала изюминка и колорит: украинцы возмутились переводом сериала «Сваты» на их родной язык

Негатив раздался в адрес телеканала «1+1», который и занимался переводом.

Украинцы остались крайне недовольны своим национальным каналом «1+1» после перевода первой серии сериала «Сваты» на украинский язык. В комментариях они раскритиковали эту идею и признали, что она была не самой удачной.

Как отмечают пользователи, перевод нанес вред качеству сериала. Пропала изюминка и колорит, которая и делала эту ленту такой популярной. Кроме того, невооруженным взглядом бросилось, что все делалось наспех, сообщает МК.RU.

«Кто эту чушь будет смотреть?» «Вы еще «Бриллиантовую руку» переведите на украинский язык», «Как можно было таким недальновидным решением испортить такой душевный сериал», — отметили, в частности, пользователи.

Заметим, что на днях в Грузии завершились съемки седьмой части «Сватов». Ожидается, что на экраны лента выйдет в начале 2022 года. Режиссер картины Андрей Яковлев уже заверил, что в будущем «Сватов» больше снимать не будут. История героев сериала окончена навсегда.

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