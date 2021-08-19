Бари Алибасов показал, как солисты группы «На-На» в трусах в полосочку занырнули в бассейн

Продюсер группы «На-на» Бари Алибасов в Instagram разместил забавный ролик, на кадрах которого можно увидеть солистов его музыкального коллектива. Они в трусах в полосочку залазят в бассейн. Выделяется от всех только Леонид Семидьянов. У него плавки почему-то черного цвета.

Отметим, что музыканты находятся в прекрасной физической форме. Время словно над ними не властно. При этом в бассейне, судя по всему, холодная вода. Исполнители на кадрах видео кричат.

«У меня вопрос. Почему у Лени плавки не в полосочку, как у всех? Материальчика не хватило?» «Леня, как всегда, отдельно от муравейника», «Политов в холодильнике что ли живет? Такой молодой», «Сначала подумала, что это видео 1995 года. Ребята, конечно, просто огонь», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что группа «На-На» была образована в 1989 году. Состав музыкального коллектива множество раз за прошедшие годы менялся. Из старого состава остались только Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин.

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