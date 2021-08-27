«Мания величия и корона на голове»: любовница Андрея Миронова высказалась о его дочери

Актриса Мария Миронова – дочь легендарного актера Андрея Миронова о нем никогда и ничего не говорит. От известного отца она унаследовала лишь фамилию и некоторую схожесть во внешности. Однако актриса Татьяна Егорова, которая была любовницей звезды «Бриллиантовой руки», считает иначе.

«Маша – деревня с широким носом. Ничего особенного в ней нет. Только ходит с гордым видом: «Я – Миронова». Невыразительное лицо и полное отсутствие темперамента. У Маши – мания величия и корона на голове, как у ее покойной мамы. Мария Владимировна Миронова, мама Андрея, говорила мне: «Таня, на Андрее наш род закончился… Посмотри, какие у Маши рыбьи глаза», — цитирует Егорову «Экспресс газета».

Также Егорова отметила, что Марию воспитали в ненависти к отцу. По ее словам, все детство девочка слышала лишь проклятия в адрес Миронова.

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